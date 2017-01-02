دعا المحلل السياسي السعودي، مهنا الجبيل، التي تراهن على الرئيس الأمريكي المنتخب، ليخلصها من بأن تفوق من الوهم، داعيا إياهم بالتأكد مما تحقق في ميزان القوى في المنطقة والذي رجح لصالح .

 

وقال “الجبيل” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”رصدتها “وطن”: ” كل مايقال عن أحلام خليجية لسوبرمان ترامب يحط في لينقذهم من إيران ويلقي بها الى الجحيم اوهام تتبخر بقراءة ميزان ماتحقق اقليميا”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تصعيد العسكري والضغط الإجتماعي بمناطق للخليج العربي، برنامج متوقع لترجمة انتصارها في لمرحلة توسع جديد بالخليج العربي”.

 

وفند “الجبيل” ما يتداوله البعض عن خسارة إيران في سوريا بالقول: ” لايوجد أي معيار دقيق يبرر القول بخسارة ايران في مشروع موسكو الجديد في #سوريا وهذا مااكدته عن مسؤولين، انما تبادل مهام وتنازلات محدودة”.

 