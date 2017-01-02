دعا المحلل السياسي السعودي، مهنا الجبيل، دول الخليج التي تراهن على الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب ليخلصها من إيران بأن تفوق من الوهم، داعيا إياهم بالتأكد مما تحقق في ميزان القوى في المنطقة والذي رجح لصالح إيران.

وقال “الجبيل” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”رصدتها “وطن”: ” كل مايقال عن أحلام خليجية لسوبرمان ترامب يحط في الخليج العربي لينقذهم من إيران ويلقي بها الى الجحيم اوهام تتبخر بقراءة ميزان ماتحقق اقليميا”.

كل مايقال عن أحلام خليجية لسوبرمان ترامب يحط في الخليج العربي

لينقذهم من إيران

ويلقي بها الى الجحيم

اوهام تتبخر بقراءة ميزان ماتحقق اقليميا — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) January 2, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تصعيد ايران العمل العسكري والضغط الإجتماعي بمناطق للخليج العربي، برنامج متوقع لترجمة انتصارها في سوريا لمرحلة توسع جديد بالخليج العربي”.

تصعيد ايران العمل العسكري والضغط الإجتماعي بمناطق للخليج العربي،

برنامج متوقع لترجمة انتصارها في سوريا لمرحلة توسع جديد بالخليج العربي — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) January 2, 2017

وفند “الجبيل” ما يتداوله البعض عن خسارة إيران في سوريا بالقول: ” لايوجد أي معيار دقيق يبرر القول بخسارة ايران في مشروع موسكو الجديد في #سوريا وهذا مااكدته رويترز عن مسؤولين، انما تبادل مهام وتنازلات محدودة”.