أصبحت مئذنة مسجد قرية “باش شاويش” في مدينة “أغري” التركية بمثابة معلم هام من معالم المدينة.

وتبرز تلك المئذنة في الصيف من وسط مياه البحيرة، بينما تتجمد البحيرة خلال فصل الشتاء، فتغطي الثلوج كل المعالم، في حين تظهر المئذنة الطويلة وسط بياض الثلوج.

وأغري هي إحدى المحافظات التي تقع شرق تركيا، وعاصمتها مدينة أغري، ويبلغ عدد سكانها 528,744 نسمة أغلبهم من الكرد، وتحدها إيران من الشرق.

وأظهرت بعض الصور التي تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ثلوجاً كثيفة تغطي مدينة أغري التركية بشوارعها ومنازلها، بينما تظهر مئذنة مسجد محاطة بالثلوج في شكل يبهر العين.



