تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يعكس حالة الرعب التي أصبح يعيشها المواطن المصري خوفا من الحديث في أي شأن سياسي حتى لو تعلق الأمر في القضية المركزية الأولى للعرب والمسلمين “فلسطين”، في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قام أحد المذيعين بالتجول في الأسواق المصرية والتقى العديد من المواطنين المصريين، موجها إليهم سؤالا حول رأيهم فيما يحدث للمسلمين في فلسطين.

الغريب في الفيديو أنه كشف تحولا كبيرا في أراء المصريين حول قضية فلسطين، حيث يشهد التاريخ بأن الشعب المصري قبل انقلاب 3 يوليو 2013 كان من أكثر المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.

وبحسب الفيديو، فقد امتنع غالبية من تم استطلاع رأيه عن الموضوع من التعليق بحجة عدم التحدث في السياسة، مما يعكس حالة الرعب التي عادت تستوطنهم بعد أن تحرروا منها في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وأظهر الفيديو أن من تحلى بالجرأة منهم وعبر عن رأيه لم يستطع قول أكثر من “حسبي الله ونعم الوكيل”.