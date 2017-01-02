اتهم ثلاثينيّ أمريكي بقتل فتاةٍ تعرّف عليها عبر الإنترنت، قبل دعوتها إلى حفل في 23 ديسمبر الماضي، حيث عُثر على جثتها عارية ودامية في مرآب، لإصلاح السيارات في ولاية شيكاغو الأمريكية.

ويقول شهود عيان، إنه تم رؤية الاثنين في الحفل، قبل أن يذهبا لممارسة الجنس في الجزء الخلفي من شاحنته.

وفي اليوم التالي، ليلة عيد الميلاد، التقيا مرة أخرى وذهبا إلى مرآب، ولكن المتهم “أنطونيو روزاليس” اعترف أنه لا يمتلك المال الكافي لدفع ثمن خدماتها، وحاول التفاوض معها، للحصول على 15 دقيقة مجانية، لكّن العاهرة ” ديزيريه روبنسون” (16عامًا)، رفضت العرض، وأهانته قبل أن يلكمها في وجهها ويخنقها، بينما كانت تطلب المساعدة.

وفي نهاية المطاف، قام “روزاليس” بنحر عنقها، حيث عثر على جثتها أشخاص كانوا نائمين في سيارة بالقرب من المرآب.

وتم اعتقال “روزاليس” في 27 ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى يوم 18 يناير. بحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية