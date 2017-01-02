“لا يهمنا ماذا فعلتِ .. بل يهمنا مَن أنتِ”، هذا أحد الشروط التي يضعها “الموساد” الاسرائيليّ لتجنيد نساء في صفوفه، وفقاً لإعلانٍ نشره الجهازُ الإثنين في عدة وسائل إعلامية إسرائيليّة.

وتعتبر وظيفة ضابطة جمع معلومات، الوظيفة الأعلى مرتبة والأكثر معرفة في الجهاز، وتدعى باللغة العامية وظيفة “تجسّس”.

وورد في وصف الوظيفة بشكل واضح: “إذا كنتِ صاحبة شخصية وقدرة – فتكتسبين الخبرة الأخرى لدينا.”

ووفق موقع “المصدر” الإسرائيلي، فبالإضافة إلى الإعلان المكتوب، نشر الجهاز فيلم فيديو يظهر فيه رجل وامرأة وهما ينجزان مهام خاصة “مثل المهام التي تحدث في الأفلام فقط”، لزيادة الدافعية للترشح للوظيفة.

ويشترط “الموساد” لهذه الوظيفة، “قدرة شخصية وقدرة على تفعيل أشخاص وقيادتهم، قدرات ما بين شخصية مميّزة، صبر، وقدرة على الأداء المرتفع عند كثرة المهام والضغوط، قدرة على الارتجالية والعمل في ظروف عدم الوضوح”، إضافةً إلى معرفة لغات أجنبية ولكنها ليست شرطا أساسيا للوظيفة وفق الإعلان

وبحسب “الموساد” فيتم العمل “تحت ظروف استثنائية ويتضمن نشاطات طارئة خارج البلاد وكذلك بعثات خارج البلاد كجزء من مسار الخدمة”.