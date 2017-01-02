تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو مثير، يرصد ردود مواطنون فلسطينيون على سؤال “هل تحب الجزائر؟”

وبحسب الفيديو الذي نشرته شبكة “قدس” الإخبارية عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” ورصدته “وطن”، فقد أعرب جميع من استطلعت آراءهم عن حبهم للجزائر، واصفين إياها بأنها “عروسة فلسطين”.

وجاءت إجابة المستطلعين على السؤال كمن يتحدث عن محبوبته، حيث انحصرت الإجابات بين “بموت فيها..بعشقها..بحبها كثير كثير كثير”.

وتمنى أحد المستطلعة آراءهم أن تكون حدود فلسطين مع الجزائر ا وان تكون فلسطين مدينة من مدنها.

وأعرب أحد المسنين عن عشقه للجزائر، مستذكرا مقولة الرئيس الجزائري الأسبق، هواري بو مدين، الذي أعرب فيها عن استعداده لبيع “البوريه” الخاص به لدعم الشعب الفلسطيني.