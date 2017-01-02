شكك الكاتب المصري بلال فضل في واقعة انتحار أمين مجلس الدولة الأسبق، وائل شلبي، في محبسه، بعد أن تم احتجازه لتورطه في قضية رشوة.

ونشر “فضل” صورة من فيلم “واحد من الناس”، الذي كتبه عام 2007، وتناول انتحار رئيس مباحث فاسد، بعد القبض عليه في قضية تلقي رشوة، جسّد دوره محمد شومان.

وعلّق بلال على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “فيلم “عربي” قديم ومتجدد”.

وقالت مصادر أمنية، صباح اليوم الإثنين، أن “القوة الأمنية المكلفة بحراسة وائل شلبي في إحدى الجهات القضائية شرقي القاهرة اكتشفت انتحاره شنقا عبر حبل في شباك الغرفة بمحبسه”، دون مزيد من التفاصيل. حسب ما ذكر موقع مصر العربية.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس الأحد، بحبس المستشار المستقيل الأمين العام السابق لمجلس الدولة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بشأن ضلوعه بالاشتراك مع مدير مشتريات المجلس المتهم جمال اللبان في قضية “رشوة”.