طالب الكاتب الليبرالي الكويتي، عزيز القناعي، بضرورة أن يحكم القانون سلوكيات المجتمعات العربية والإسلامية، زاعما أن القانون الديني وأحكام الشريعة، هدفها الأساسي التعدي على حقوق الآخرين للحفاظ على “بيضة” الإسلام.

وقال “القناعي” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” القانون يمنع ويُجرم ويعاقب التعدي على الحرية الشخصية، إلا القانون الديني الذي يقبل بمن يتدخل في الحريات الشخصية للمحافظة على بيضة الإسلام”.

القانون يمنع ويُجرم ويعاقب التعدي على الحرية الشخصية، إلا القانون الديني الذي يقبل بمن يتدخل في الحريات الشخصية للمحافظة على بيضة الإسلام — Aziz Alqenaei (@Azizalqenaei) January 2, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” القامات العلمية واللغوية والطبية التي يتفاخر بها العرب بأنها مصدر الحضارة العربية ، لم تكن في الغالب سوى من أصول فارسية وآسيوية”.