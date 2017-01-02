طالب الكاتب الليبرالي الكويتي، عزيز القناعي، بضرورة أن يحكم سلوكيات والإسلامية، زاعما أن القانون الديني وأحكام الشريعة، هدفها الأساسي التعدي على حقوق الآخرين للحفاظ على “بيضة” .

 

وقال “القناعي” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” القانون يمنع ويُجرم ويعاقب التعدي على ، إلا القانون الديني الذي يقبل بمن يتدخل في الحريات الشخصية للمحافظة على بيضة الإسلام”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” القامات العلمية واللغوية والطبية التي يتفاخر بها بأنها مصدر الحضارة العربية ، لم تكن في الغالب سوى من أصول فارسية وآسيوية”.