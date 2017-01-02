بطريقة غير مباشرة، دعا الكاتب الليبرالي السعودي، تركي الحمد، حكومة بلاده بضرورة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، محذرا إياها من مصير وليبيا والعراق ومصر.

 

وقال “الحمد” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” ..والليبية والعراقية والمصرية تقول لنا شيئا واحدا: أصلح قبل فوات الأوان والا فهي الكارثة..هكذا يقول ”.

 

وأضاف: ” لا قيمة للإصلاح في غير وقته..فحين يفوت الفوت لا ينفع الصوت..وسقوط واتحاد السوفييت خير مثال تاريخي معاصر..فكل شيء في وقته حلو..”.

 

وتابع:” مأساة بشكل عام أنها تظن أن ما حدث لغيرها لن يحدث لها..قليل من الإصلاح في وقته يمنع لاحقة..والحصيف من يتعض بغيره”.

 