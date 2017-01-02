بطريقة غير مباشرة، دعا الكاتب الليبرالي السعودي، تركي الحمد، حكومة بلاده بضرورة الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، محذرا إياها من مصير سوريا وليبيا والعراق ومصر.

وقال “الحمد” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” المأساة السورية..والليبية والعراقية والمصرية تقول لنا شيئا واحدا: أصلح قبل فوات الأوان والا فهي الكارثة..هكذا يقول تاريخ البشر”.

المأساة السورية..والليبية والعراقية والمصرية تقول لنا شيئا واحدا: أصلح قبل فوات الأوان والا فهي الكارثة..هكذا يقول تاريخ البشر.. — تركي الحمد (@TurkiHAlhamad1) January 1, 2017

وأضاف: ” لا قيمة للإصلاح في غير وقته..فحين يفوت الفوت لا ينفع الصوت..وسقوط الشاه واتحاد السوفييت خير مثال تاريخي معاصر..فكل شيء في وقته حلو..”.

لا قيمة للإصلاح في غير وقته..فحين يفوت الفوت لا ينفع الصوت..وسقوط الشاه واتحاد السوفيت خير مثال تاريخي معاصر..فكل شيء في وقته حلو.. — تركي الحمد (@TurkiHAlhamad1) January 1, 2017

وتابع:” مأساة الأنظمة السياسية بشكل عام أنها تظن أن ما حدث لغيرها لن يحدث لها..قليل من الإصلاح في وقته يمنع كوارث لاحقة..والحصيف من يتعض بغيره”.