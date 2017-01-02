هاجم تنظيم الدولة في فيلمٍ جديد، نشرته إحدى الوكالات التابعة له، دور تركيا فيما أسماه “تسليم حلب” بالتنسيق مع روسيا وإيران، واصفاً الرئيس رجب طيب أردوغان بـ”الطاغوت الأتاتوركي”.

كما وصف التنظيم في الفيلم ومدته نحو 15 دقيقة، زعيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) أبو محمد الجولاني، بالخائن والعميل لصالح الغرب، وإنه يلهث وراء ما يُعرف بـ”الصحوات”.

يذكر أن تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف ملهى ليلي في تركيا ليلة رأس السنة، وادى لمقتل 39 شخصاً قسم كبيرٌ منهم من جنسياتٍ عربية.