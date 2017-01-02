هاجم في فيلمٍ جديد، نشرته إحدى الوكالات التابعة له، دور فيما أسماه “تسليم حلب” بالتنسيق مع روسيا وإيران، واصفاً الرئيس رجب طيب بـ”الطاغوت الأتاتوركي”.

 

كما وصف التنظيم في الفيلم ومدته نحو 15 دقيقة، زعيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) ، بالخائن والعميل لصالح الغرب، وإنه يلهث وراء ما يُعرف بـ”الصحوات”.

 

يذكر أن تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف ملهى ليلي في تركيا ليلة ، وادى لمقتل 39 شخصاً قسم كبيرٌ منهم من جنسياتٍ عربية.