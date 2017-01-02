فصلت شركة الطيران العمانية أحد موظفيها بعد انتشار مقطع فيديو التقطه أحد زبائنها للموظف المذكور وهو يتصفح صوراً اباحية على جهاز كمبيوتر فيما الزبائن ينتظرون خارجاً، ويُسمع صوت الشخص الذي صوّر المقطع وهو يقول:” شلون نريد نتطور موظف صرلي ساعة أحكي وياه أدق على الباب والزجاج” مشيراً إلى أنه ألقى عبارة السلام عليكم خمس مرات دون أن يلتفت الموظف إليه أو يعيره اهتماماً بينما يواصل تحديقه في الصور العارية، ويوجه الزبون كاميرا الجوال إلى لافتة مكتوب عليها “قسم استلام وتسليم التأشيرات في مطار مسقط الدولي.

وكان الرئيس التنفيذي للطيران العماني “بول جريجورويتش” قد أكد في رسالة وجهها للعاملين في الشركة أن “هذا التصرف يؤثر على سمعة شركتنا والعلامة التجارية للطيران العُماني بشكل كبير جراء هذه التصرفات التي بدرت من البعض ممن لا يتحملون مسؤولية وظائفهم ولا يأخذونها على محمل الجد”.

وأشار جريجورويتش في الرسالة التي نقلها موقع “وجهات” العماني إلى أن الشركة “لن تتوانى تتهاون مع مرتكبي هذه الأفعال حيث يجب علينا إعطاء الأولوية القصوى لضيوفنا والعمل على خدمتهم بالشكل المناسب في كل الأوقات ومن دون تهاون”.