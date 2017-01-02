على الرغم من أن معظم الأزواج قد مروا بفترات طويلة ومربكة من الصمت عقب حدوث خلافات، ولكن هذا لا يقارن بالزوج والزوجة اللذين لم يتحدثا لعقدين من الزمان، رغم أنهما عاشا معاً في ذات البيت.

يواصل “أوتو كاتاياما”، من مدينة نارا، جنوب اليابان، العيش مع أولاده الثلاثة (فتاتان وصبي) وزوجته “يومي”، التي تحاول بجهد اختلاق محادثة معه ولكنها لم تتلق سوى إيماءة أو همهمة على مدى الـ 20 عاماً الماضية.

وكشف ابنهما يوشيكي البالغ من العمر 18 عاماً، بعد سنوات حالة الصمت بينهما، فكتب في برنامج تلفزيوني يطلب منهما إصلاح الوضع، إذ أنه لم يسمعهما أبداً يتبادلان حواراً.

استجابة لطلب يوشيكي تم ترتيب لقاء بين الزوجين في إحدى الحدائق حيث التقيا وتبادلا الحديث للمرة الأولى في وجود أبنائهما الثلاثة.

يومي: “بطريقة ما، مر زمنٌ طويل منذ أن تحدثنا. كنت قلقةً جداً بشأن الأطفال”.

أوتو: “يومي، لقد تحملت الكثير من المصاعب حتى الآن. أريدك أن تعرفي كم أشعر بالعرفان لكل شيء”.

وبينما يتابع أبناؤهما وفريق البرنامج هذه اللحظة الهامة بدت على الجميع السعادة حتى بكت إحدى بنتيهما، بحسب الفيديو المرفق لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

وأوضح أوتو أن السبب الذي جعله يتجاهل زوجته طوال هذه المدة هو غيرته من رعايتها واهتمامها الكبيرين بأطفالهما.

وقال في البرنامج التلفزيوني الذي راسله نجلهما “لقد كنت غيوراً نوعاً ما. وكنت مستاءً من هذا. لا أظن أن هناك عودة للوراء الآن”.