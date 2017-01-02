تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعيّ، صورةً لحكم قضائي يقضي بمنع الأمير ورجل الأعمال السعودي البارز، الوليد بن طلال، من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية التي يستفيد منها .

و لم يصدر تعليق من الأمير الوليد أو أحد متحدثيه الرسميين أو مؤسساته حول صدور هكذا حكم.

ويحمل الحكم القضائي تاريخ الـ 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما يقول بعض المغردين الذين نشروا صورة الحكم أنها نشرت الاثنين في إحدى الصحف اليومية وهي بمثابة تبليغ شخصي.

ولا يوجد أي مصدر رسمي كوزارة العدل أو غيرها لمثل هذا الحكم القضائي الذي يعتمد على صورة منقولة عن صحيفة ورقية تحمل اسم الأمير الوليد وتنذره بتنفيذ الحكم غير المعروف مضمونه خلال خمسة أيام.