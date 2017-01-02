نشرت السلطات التركية صورة للمشتبه في تنفيذه الهجوم الدامي على الملهى الليلي في إسطنبول، والذي تبناه تنظيم داعش.



وقالت وكالة الأناضول إن الفرق التابعة لشعبة مكافحة الإرهاب تمكنت الاثنين، في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام في إسطنبول ومكتب مكافحة الإرهاب بالولاية، من الحصول على الصورة الأوضح لمنفذ الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد داخل ملهى “رينا” في منطقة “أورتاكوي”.



وتم الحصول على صورة المنفذ المفترض عبر كاميرات المراقبة التابعة للأمن، وقالت الوكالة التركية إن وجه الإرهابي وملامحه واضحة.

ويأتي نشر صورة المشتبه فيه بعد ساعات من الإعلان عن اعتقال الشرطة التركية ثمانية أشخاص للاشتباه في صلتهم بالهجوم الذي وقع أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.

وكانت وسائل إعلام تركية قد رجحت أن يكون المنفذ من أوزباكستان أو طاجيكستان، ومن الخلية نفسها التي هاجمت مطار أتاتورك في إسطنبول في يونيو/حزيران الماضي.

وقد أكد نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي اليوم أن أجهزة الأمن تقترب من التعرف على المهاجم الذي قتل 39 شخصا وأصاب أكثر من 60 داخل الملهي.

وفيما شددت السلطات التركية من إجراءاتها الأمنية للبحث عن منفذ الهجوم الهارب، نفى مصطفى سردار محامي إبراهيم إي، أي صلة لموكله بالهجوم، بعد تداول صور له على انه المنفذ.

وأشار سردار إلى أن إظهار بعض المواقع لموكله الذي يحمل الجنسية الكازاخية، على أنه منفذ الهجوم هو مثال لانعدام المسؤولية.متعهداً بتقديم بشكوى ضد الأشخاص والمواقع التي أساءت إلى موكله وفق تعبيره.

وأوضح أن موكله يعمل في تجارة الأحذية بكازاخستان، وأن الصور المتداولة لموكله التقطت في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، قبل ثلاث أو أربع سنوات.





