داخلَ محرقة “القبة” للنفايات الطبية والأعضاء البشرية في الجزائر، تُحرقُ الأعضاء البشرية التي يتم استئصالها أثناء العمليات الجراحية؛ لحماية المواطنين من الأخطار المحدقة بهم جراء النفايات الطبية التي يتم حرقها.

وقال المدير العام لمستشفى القبة الجامعي عبد القادر غويلة، لصحيفة “الشروق” الجزائرية، إن هذه المحرقة هي أول محرقة للأعضاء البشرية في الجزائر، تم استلامها مع المستشفى عام 1985، وهي تحتوي على آلات وتجهيزات من صنع بلجيكي بتكنولوجيا عالية وتحمل مواصفات عالمية .

وكشف أن المحرقة أعيد تهيئتها قبل خمس سنوات بتجهيزات عصرية بالتنسيق بين وزارتي الصحة والبيئة والمملكة البلجيكية.

من جانبها، قالت الدكتورة رشيدة عمراني طبيبة مختصة رئيسية في علم الأوبئة ورئيسة مصلحة حرق النفايات الطبية، إن المحرقة تستقبل حوالي 200 كغ يوميا من الأعضاء المستأصلة، ويتم حرقها على درجة حرارة ما بين 800 و1200 درجة مئوية، حيث تقتل هذه الحرارة كل الجراثيم التي تحتويها النفايات والأعضاء البشرية.







