نجا أميركي من ولاية ديلاوير من الهجوم المروع في مطعم رينا التركي في اسطنبول عشية رأس السنة الجديدة، الذي أودى بحياة 39 شخصاً، غير أن نجاة رجل الأعمال الأميركي لم تمنع من إصابته بجروح طفيفة.

ويدير “جاكوب رآك” مصنعاً لمعدات الفضاء، ويعتقد بأن هاتف الرجل كان وراء نجاته الفعلية من الموت المحقق، بحسب ما ذكر تلفزيون محلي في فيلادلفيا.

وقد أصابت رصاصة الرجل في ساقه، لكن الأخرى تهشمت وهي تصطدم بهاتفه النقال، بحيث منعت تلف أحد الشرايين الرئيسية القريبة من القلب، بحسب ما ذكر الأطباء.

وجاكوب هو الأميركي الوحيد الذي تأكدت إصابته في الهجوم.

وقد ذكرت تقارير أن ثلاثة من أعضاء الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية الأميركي كن قريبات من موقع الهجوم.







