“قريباً ستفتح لكم صفحة بيضاء لعام جديد”، كانت آخر رسالة كتبتها المحامية السعودية شهد سمان، قبل أن تلقى مصرعها في الهجوم المسلح على النادي الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة .



وأضاف سليمان، شقيق القتيلة: “كانت أختي ذات الـ 26 عاماً تنتظر في مطعم ريانا باسطنبول خالي وزوجته وابنته الصغيرة للعشاء في تلك الليلة بمنطقة ارتاكوي، وكانت على تواصل دائم معنا على الواتساب، لكن ازدحام الشوارع أدى لتأخر خالي، وكتبت له وأسرته حياة جديدة”.

وأوضح لـ”العربية” أنهم كانوا في اسطنبول لمهمة عمل وسياحة، لكن الإرهاب حول السعادة إلى حزن متسائلاً: “ما هو ذنب أختي البريئة؟”.

وتابع: “القنصلية السعودية في اسطنبول تواصلت معنا وأبلغتنا بوفاة أختي، ويقوم خالي حالياً بإجراءات نقلها إلى جدة حيث من المتوقع أن يصل جثمانها غداً الثلاثاء”.

وشهد، محامية تخرجت حديثاً من قسم القانون، وقد أنهت 4 سنوات من التدريب في المهنة، ولها أختان أكبر منها، إحداهما تحضر الدكتوراه في أميركا، والثانية في فرنسا لإكمال ماجستير الطب، إضافة إلى شقيقين أصغر منها.