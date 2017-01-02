توفي مساعد مفتي عام سلطنة عمان، العلامة المعروف الشيخ سعيد الخروصي، الأحد الماضي، عن عمر ناهز 94 عاماً، تاركاً خلفه إرثاً علمياً كبيراً ومواقف مؤثرة لا يمل العمانيون الحديث عنها.

وتقول السيرة الذاتية للشيخ الراحل، إنه وُلد في ولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة عام 1344 هجرية الموافق 1925م، في أسرة توارثت العلم الشرعي أباً عن جد، إذ كان جده الشيخ محمد بن نصير يجمع في مجلسه العلماء و الأدباء، ومنهم الشيخ محمد بن أحمد السلامي، والشيخ محمد بن سعيد الكندي، والشيخ خلفان بن جميل السيابي.

وخلّف العلامة الخروصي عدة مؤلفات من بينها “إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام”، وكتاب “دليل السالك”، و”قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع”، وقصيدة بعنوان “إحكام الصنعة في أحكام الشفعة”، وقد وضع عليها شرحاً مختصرا، وكتاب “الدرُّ المنتخب في الفقه والأدب”.

وتولى الشيخ الراحل عدة مناصب من بينها قاضٍ في ولاية “سمائل”، ونقل في عهد سلطان عمان الحالي قابوس بن سعيد إلى ولاية “الرستاق”، وقضى هناك بمنصبه 3 سنوات ثم انتقل لولاية “البريمي”، ومنها إلى مسقط ليشغل منصب قاض في محكمة الاستئناف، وفي عام 1987 تم تعيينه مساعداً للمفتي العام للسلطنة، وظل في منصبه إلى أن تقاعد بدرجة وزير.

واختار عدد كبير من العمانيين نشر صور للشيخ الخروصي في مراحل مختلفة من رحلته العلمية، وذكر مواقف شخصية حصلت لهم خلال لقائهم به، كان اللافت بينها حرصه على القيام في وجه زواره رغم كبر سنه في مشهد للتواضع الذي يتمتع به الرجل.