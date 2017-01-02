أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف ملهى ليلي في تركيا ليلة رأس السنة، وادى لمقتل 39 شخصاً قسم كبيرٌ منهم من جنسياتٍ عربية.

وفيما شددت السلطات التركية من إجراءاتها الأمنية للبحث عن منفذ الهجوم الهارب، نفى مصطفى سردار محامي إبراهيم إي، أي صلة لموكله بالهجوم، بعد تداول صور له على انه المنفذ.

وأشار سردار إلى أن إظهار بعض المواقع لموكله الذي يحمل الجنسية الكازاخية، على أنه منفذ الهجوم هو مثال لانعدام المسؤولية.متعهداً بتقديم بشكوى ضد الأشخاص والمواقع التي أساءت إلى موكله وفق تعبيره.

وأوضح أن موكله يعمل في تجارة الأحذية بكازاخستان، وأن الصور المتداولة لموكله التقطت في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، قبل ثلاث أو أربع سنوات.