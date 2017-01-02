تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو مثير، يكشف العديد من الحقائق التي يتميز بها عن غيره من .

 

وبحسب الفيديو الذي نشرته قناة “المجلة” على اليوتيوب ورصدته “وطن”، فإن السودان يحوي على “”، وهي نقطة التقاء النيلين الازرق والابيض.

 

ويتميز السودان أيضا بوجود اكثر من 100 لغة على الرغم من ان اللغة السائدة هي اللغة العربية، بالإضافة لاحتلال المركز الاول في أكثر الشعوب نزاهة على المستوى العربي، والثاني عالميا بعد الإيرلنديين، وذلك وفقا لتقرير صادر عن .

 

كما كشف الفيديو وجود أكثر من 200 هرم، وهو عدد يفوق اعداد في بكثير.

 

تابع الفيديو واكتشف المزيد من الحقائق المدهشة:

 