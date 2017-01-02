لم تدم توبة الشاب السعودي الشهير “أبو سن” طويلا، وعاد لمحادثة الحسناء الأمريكية كريستينا بعد أشهر من سجنه الذي أثار جدلا واسعا داخل المملكة وخارجها.

محادثة أبو سن لكريستينا تمت وفق ضوابط جديدة، يبدو أنه تعلمها من السجن، فقد طلب من الفتاة الأمريكية تغطية شعرها بالكامل كما التزم بغض بصره أثناء تحركات كريستينا التي قد تكشف أجزاء من جسدها.

ورحبت كريستينا وابوسن ببعضهما ترحيبا حارا، بعد أشهر من “الفراق”.

وكان “أبو سن” أعلن توبته عما نشره من مقاطع مصورة وهو يحادث كرستينا.

وقال أبو سن فور خروجه من السجن قبل أشهر: “خلاص توبة.. ما عاد في فلة خلاص”.