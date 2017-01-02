داعبت الفنانة انتصار مقدمة برنامج «نفسنة» المذاع على شاشة «القاهرة والناس» ضيفها الإعلامي تامر أمين وقالت له: «مش بشوف برنامجك أصلا».

ووجه «أمين» سؤالًا لانتصار قائلًا :«عملتي أيه لما عرفتي أني هاجمتك عندي في البرنامج علشان موضوع تصريحك بأنك بتشوفي الأفلام الخارجة؟».

وقالت انتصار أنها تابعت البرنامج وشاهدت ما قاله عنها الإعلامي، مشيرة إلى أنها ضحكت بعدما سمعت ما قاله عندها، وشعرت أنه يمثل وأن انفعاله ليس حقيقيًا.

كان تامر أمين انتقد انتصار، بعد تصريحاتها عن مشاهدتها للأفلام الإباحية.