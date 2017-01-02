في رسالة غامضة، دعا رئيس الاتحاد العام للعلماء المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي، إلى عدم التباكي والنواح على الماضي، مؤكدا أن هذا الفعل لن يؤدي إلى عودة ما مات.

وقال “القرضاوي” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” علينا أن نتحرر من كثرة النواح على الماضي، وقلة العمل للحاضر؛ فالنواح لا يحيي ما مات، ولا يرد ما فات”.

علينا أن نتحرر من كثرة النواح على الماضي، وقلة العمل للحاضر؛ فالنواح لا يحيي ما مات، ولا يرد ما فات. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) January 2, 2017

وأضاف القرضاوي في تغريدة أخرى: ” إن آفتنا كثرة الشاكين المتوجعين، وقلة المداوين.. كثرة من يسبون الظلام، وقلة من يوقدون الشموع!”.