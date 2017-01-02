في رسالة غامضة، دعا رئيس الاتحاد العام للعلماء المسلمين، الدكتور ، إلى عدم التباكي والنواح على ، مؤكدا أن هذا الفعل لن يؤدي إلى ما مات.

 

وقال “القرضاوي” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” علينا أن نتحرر من كثرة على الماضي، وقلة للحاضر؛ فالنواح لا يحيي ما مات، ولا يرد ما فات”.

 

وأضاف القرضاوي في تغريدة أخرى: ” إن آفتنا كثرة الشاكين المتوجعين، وقلة المداوين.. كثرة من يسبون ، وقلة من يوقدون !”.