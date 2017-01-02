أكدّ سفير المملكة العربية السعودية في الأردن، الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، أن أوامر الملك سلمان بن عبد العزيز تشدد دوماً على أن الأردن خط أحمر.

وقال الأمير خالد بن فيصل، في حوار أجرته القناة السعودية الأولى الرسمية، بمناسبة ذكرى البيعة الثانية للعاهل السعودي إن الملك سلمان أكد له حينما تسلم موقعه كسفير لدى المملكة الاردنية الهاشمية بأن الأردن خط أحمر بالنسبة إلى السعودية وأن أمن الأردن واقتصاده وعلاقتنا به استراتيجية.

وأضاف:” طلب منا البناء على ما قام به السفراء السابقون في تطوير العلاقات”، خاصة في هذه المرحلة الحساسة في الوقت الذي يلعب الأردن دورا كبيراا من الناحية السياسية واستقبال اللاجئين، برغم موقعه الجغرافي حيث تحيطه الاضطرابات.

وزاد السفير السعودي في الأردن ” توجيهات خادم الحرمين بالحرص على امن وأمان الاردن والارتقاء بالاقتصاد الأردني بقدر ما نستطيع من نفوذ سياسيي وقدرة اقتصادية”.

وحول انعكاس ذلك الحرص على أرض الواقع من ناحية الدعم قال الأمير خالد بن فيصل ” (الصبر زين) لا شيء كن فيكن، فمجلس التنسيق أنشئ للأمور القادمة، وصندوق الاستثمار قادم وسيعلن عن المبالغ التي وضعت ونحن متفائلون بالمستقبل”.

وشدد السفير السعودي الأمير خالد بن فيصل في تصريحاته التلفزيونية على أن “الاردن يستحق كل خير منّا”، وشدّد على أن ” الوقوف مع الاردن هو وقوف أخوة وليست منّة”.