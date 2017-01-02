منعت السعودية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من الإعلان للمراكز والفعاليات التجارية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والاستثمار بعد الفوضى والازدحام الشديد اللذين تسببت بهما مشاركة عدد منهم في افتتاح محلات تجارية داخل مولات كبرى.

وكانت مشاركة عدد من نجوم العالم الافتراضي قد تسببت بالفعل بجدل واسع خلال افتتاح بعض المراكز والمحلات التجارية بعد الازدحام الشديد بين الحضور وفوضى وتدافع واختلاط بين الجنسين، ما استدعى حينها تدخل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفقة رجال الأمن لتنظيم الحضور.

وقالت صحيفة “الحياة” السعودية اليوم الاثنين، إن الجهات المختصة منعت أصحاب المراكز والمحال التجارية من توجيه الدعوات لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان لمنتجاتهم ومحالهم التجارية، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة.

وأضافت أن وزارة التجارة والاستثمار عممت على جميع المراكز التجارية والمولات الكبيرة بضرورة أخذ الموافقات المطلوبة قبل الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي عن حضور أحد المشاهير لافتتاح محل تجاري أو إعلان أي منتج.

وأوضحت أن التعميم الجديد جاء بعد أن رصدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع الشرطة، دعوات تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بعض المشاهير للتجمع في بعض الأسواق، وما ينتج عن ذلك من فوضى ومحاذير شرعية وتصرفات غير نظامية.

وأشارت إلى أن تحريات الشرطة ومعلوماتها حيال ذلك توضح أن الدعوات تكون من أصحاب المحال للمشاهير، لغرض الإعلان عن منتجاتهم ومحالهم التجارية، وليس لدى المراكز التجارية تقنين لمثل هذه التجمعات، ما يسبب الفوضى وتسابق الجمهور للتصوير مع المشاهير، فضلاً على عدم السيطرة على الوضع من أصحاب المراكز التجارية.

ويتمتع عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بشهرة واسعة ومتابعة من ملايين المدونين ومن الجنسين، ما دفع كثيرًا من أصحاب الفعاليات التجارية في المملكة إلى الاستعانة بهم في الإعلانات وخلال افتتاح مراكز ومحال جديدة.