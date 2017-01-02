نشر حساب “البحرين اليوم”، على موقع التدوين المصغر “تويتر”مقطع فيديو يظهر انطلاق مسيرة من ميدان الفداء بمدينة الدراز البحرينية وذلك بمناسبة مرور عام على إعدام السلطات السعودية للداعية الشيعي نمر النمر.

وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن” فقد حمل المتظاهرون الشيعة صورا للداعية “النمر”، مرددين العديد من الهتافات ضد حكام المملكة العربية السعودية “آل سعود” وحكام مملكة البحرين “آل خليفة”.

وردد المتظاهرون هتافات مختلفة مثل: “آل سعود آل سعود لي لكم أية شرعية” و”آل خليفة وآل سعود أنتم من نسل يهود”، منوهين بتصريحات “النمر” حول السعودية قائلين ” النمر قد قال الكلمة..مجرمة مجرمة مجرمة”.

وكانت السلطات السعودية قد نفذت حكم القتل تعزير في الداعية الشيعي نمر النمر في 2كانون الثاني/يناير 2016، بتهمة الدعوة لقلب نظام الحكم.

واسمه الثلاثي “نمر باقر النمر” من مواليد عام 1379 هـ/ 1959 في مدينة العوامية في محافظة القطيف بشرق السعودية.

هاجر إلى إيران عام 1980 حيث التحق بالحوزة العلمية، وبقى هناك ما يقارب عشر سنوات قبل أن يتجه إلى سوريا، واشتهر النمر بإطلاقه العديد من التصريحات المعارضة للنظام السعودي، حيث اتهم السلطات السعودية بتهميش الشيعة في الوظائف الإدارية والعسكرية، خصوصا في المراتب العليا من الدولة، وشمت في رحيل ولي العهد السابق الأمير نايف بن عبد العزيز ووصفه بالطاغية، في خطبة ألقاها بتاريخ 16 يونيو 2012.

وطالب بإقامة دولة شيعية، ففي مارس 2009 وجّه انتقادات عنيفة للحكومة بسبب أحداث البقيع وهدد السلطات “بانفصال القطيف والأحساء وتشكيلها دولة شيعية مع البحرين” واعتقل بسبب هذه التصريحات و أفرج عنه لاحقا.

في 15 أكتوبر 2014، حكم عليه بالقتل تعزيرا من المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية.