في أول رد غير مباشر، على رفض الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح لمرجعيات الحوار، جدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، التأكيد بأن أي ” حل للأزمة في اليمن يجب أن ينطلق من المرجعيات الثلاث”.

وجاء حديث الملك سلمان خلال اتصال هاتفي اجراه معه الاثنين، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي هنأه بمناسبة ذكرى البيعة.

وبحسب وكالة ”سبأ ” الرسمية، فقد جدد الملك سلمان وقوفه الى جانب الشعب اليمني ودعمه لجهود الحكومة اليمنية في تطبيع الأوضاع بالمحافظات.

وأكد الملك سلمان بأن اي حل للأزمة في اليمن يجب ان ينطلق من المرجعيات الثلاث المعترف بها وهي المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني و قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن خاصة القرار 2216 .

وكان صالح قد أعلن رفضه لهذه المرجعيات واعتبرها خيانة وطنية، وان قضية الحوار قد انتهت بتشكيل الحكومة مع الحوثيين.