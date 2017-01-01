صرح العضو في لجنة شؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، أن الكونغرس سيكون مع تشديد العقوبات على روسيا، في حال أراد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رفعها.

وقال شيف في حديث لقناة “ABC” التلفزيونية، يوم الأحد 1يناير/كانون الثاني: “نعتقد بأنه يجب أن نعمل المزيد. ولا نعتقد بأن الخطوات التي تم اتخاذها كافية للجم روسيا، وسترون أن الحزبين في الكونغرس سيؤيدان بجدية تشديد العقوبات”.

وأوضح شيف أن الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، سيواجه “ردة فعل حازمة” من الكونغرس إذا قرر رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس باراك أوباما ضد روسيا، مضيفا “أنا على قناعة بأنها ستكون لصالح تشديد العقوبات ضد روسيا”.

وكان شون سبايسر المتحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق أمس الأحد، أن ترامب ينوي القيام بـ”أمور مهمة عدة” فور تسلمه سلطاته في البيت الأبيض. ومن بين الأمور التي سيتخذها إصدار مراسيم رئاسية تنقض قرارات سبق أن اتخذتها إدارة باراك أوباما.

ويتسلم ترامب مهامه الرئاسية رسميا في العشرين من الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة باراك أوباما أعلنت الخميس الماضي 35 دبلوماسيا روسيا “أشخاصا غير مرغوب فيهم” في الولايات المتحدة، وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرتهم أراضي البلاد.

ويزعم البيت الأبيض أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، واتهمت الأجهزة الأمنية الأمريكية روسيا بشن هجمات إلكترونية ضد الحزب الديمقراطي خلال الحملة الانتخابية الأمريكية بهدف التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.