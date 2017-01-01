كشفت مصادر أردنيّة مطلعة، أسماء القتلى الأردنيين والجرحى، الذين سقطوا في الهجوم المسلح الذي في وقع بمطعم “رينا” الشهير في اسطنبول ليلة رأس السنة.

وقالت مصادر رسمية إن من بين القتلى رجل الأعمال الأردني العراقي محمد الصراف ونورس عساف “شقيق زوجة وزير المياه الحالي” إضافة إلى سيدة أردنية تحمل الجنسية الكندية.

والصراف يعد عضو الهيئة الإدارية لمجلس الأعمال العراقي، ويمتلك مجموعة شركات المهدي (MG) في الأردن صاحبة الأنشطة التجارية في مجالات مختلفة.

وتعمل هذه المجموعة في تجهيز المعدات الثقيلة والمركبات، إضافة لأنابيب مضخات وأجهزة أمنية، إضافة إلى معدات إنارة.

ويملك الصراف كذلك شركات تعمل في مجال التجارة العامة، وإنتاج المياه الصحية، وفي مجال الاتصالات والاستثمارات.

وتبين أن المليونير الصراف يملك 13 شركة تعمل جميعها داخل المملكة.

وبحسب “رؤيا” فإن شركات الصراف قامت بتنفيذ اهم المشاريع في المنطقة بشكل مباشر مع الوزارات او عن طريق مشاريع مشتركة مع شركاء دوليين.

وتعتبر مجموعة الشركات هذه، مُجهز موثوق لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية.

يشار إلى أنّ السلطات التركية أعلنت مقتل 39 شخصا بينهم 15 أجنبيا، إضافة إلى إصابة 65 آخرين، أربعة منهم في حالة حرجة، في الهجوم المسلح على ملهى ليلي في مدينة إسطنبول، ليلة رأس السنة.