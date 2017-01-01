أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، عن تعرض سجن “جو” لهجوم من قبل مسلحين، أسفر عن مقتل شرطي وهروب عدد من السجناء المدانين بارتكاب أعمال إرهابية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تعرض مركز الإصلاح والتأهيل في “جو” لعمل إرهابي تمثل في مسلح، “نجم عن ذلك هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة”.

وأكدت الداخلية تكثيف القوى الأمنية لأعمال البحث والتحري، للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة في الهجوم، وكذلك العمل على إعادة الهاربين إلى السجن، واتخاذ الإجراءات الأمنية بشأنهم.

 

 