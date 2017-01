أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، عن تعرض سجن “جو” لهجوم من قبل مسلحين، أسفر عن مقتل شرطي وهروب عدد من السجناء المدانين بارتكاب أعمال إرهابية.

PT: Several convicted terrorists escaped Jau prison, security and legal proceedings have been taken

