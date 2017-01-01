أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، عن تعرض سجن “جو” لهجوم من قبل مسلحين، أسفر عن مقتل شرطي وهروب عدد من السجناء المدانين بارتكاب أعمال إرهابية.

PT: Several convicted terrorists escaped Jau prison, security and legal proceedings have been taken — Ministry of Interior (@moi_bahrain) January 1, 2017

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تعرض مركز الإصلاح والتأهيل في “جو” لعمل إرهابي تمثل في هجوم مسلح، “نجم عن ذلك هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة”.

عمل إرهابي تمثل في هجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" وهو ما أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية — Ministry of Interior (@moi_bahrain) January 1, 2017

وأكدت الداخلية تكثيف القوى الأمنية لأعمال البحث والتحري، للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة في الهجوم، وكذلك العمل على إعادة الهاربين إلى السجن، واتخاذ الإجراءات الأمنية بشأنهم.