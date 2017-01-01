وجه المفكر المصري، الدكتور محمد الجوادي، نصيحة “ببلاش” للمسؤولين والوزراء في النظام المصري بشأن جزيرتي “تيران وصنافير”، مذكرا إياهم بوجود نيابة أمن دولة عليا ونيابة أموال عامة، وأنه من الممكن أن يطلبا إعدام كل من أيد بيع الجزيرتين للسعودية.

وقال “الجوادي” في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: ” نصيحة للانقلابيين ببلاش الزمن غدار والاحتياط واجب”.

وأضاف قائلا: “قضية الجزيرتين فيها نيابة امن دولة و نيابة اموال عامة عليا وممكن تطلب كل منهما لمن يوقع الاعدام”.

ووجه “الجوادي” نصيحة هذه نصيحة للإنقلابيين الذين يجيدوا القراءة “من قبيل اشرف الشيحي وحلمي و عماد راضي ومختار جمعة واللواء العصار والاثارر وغادة والي وسحرنصر وخورشيد ومكرم عبد الشهيد والجارحي و ما إلى ذلك.. تذكروا يا حضرات ان الفريق شفيق بحاله و بماله لا يدخل مصر الان لان قضية الارض التي بيعت لمصريين مهمين جدا راحت قضاء عسكري !!”.

مختتما تدوينته بتساؤول: “فما بالكم بجزيرتين وثلاث جزر بقية البيعة ؟؟؟”.