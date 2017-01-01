تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو للمفكر العراقي الشيعي غالب الشابندر، يؤكد فيه بأن يتبعون للولي الفقيه في وينفذون سياساته بغض النظر عن .

 

وأضاف “الشابندر” في الفيديو الذي رصدته “وطن” أثناء مشاركته في أحد المذاعة على قناة “الشرقية” العراقية، بأن ولاية الفقيه تأثيرها السياسي أكثر من تأثيرها الديني، موضحا بأن في في طريقهم إلى الإندثار العددي والمذهبي بسبب عدم وضوع “الرؤيا” على حد قوله.

 

وأكد “الشابندر” على أن مستقبل الشيعة مرهون بمدى ولاءهم للعراق ولن يحدث ذلك إلا إذا كان هدف هو عن شوارع “” وليس الذهاب للقتال في “”.