تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو للمفكر العراقي الشيعي غالب الشابندر، يؤكد فيه بأن شيعة العراق يتبعون للولي الفقيه في إيران وينفذون سياساته بغض النظر عن المصلحة الوطنية.

وأضاف “الشابندر” في الفيديو الذي رصدته “وطن” أثناء مشاركته في أحد البرامج المذاعة على قناة “الشرقية” العراقية، بأن ولاية الفقيه تأثيرها السياسي أكثر من تأثيرها الديني، موضحا بأن الشيعة في العراق في طريقهم إلى الإندثار العددي والمذهبي بسبب عدم وضوع “الرؤيا” على حد قوله.

وأكد “الشابندر” على أن مستقبل الشيعة مرهون بمدى ولاءهم للعراق ولن يحدث ذلك إلا إذا كان هدف الحشد الشعبي هو الدفاع عن شوارع “بغداد” وليس الذهاب للقتال في “حلب”.