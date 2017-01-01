فاجأ رجل مسن المذيعة المصرية “سارة فؤاد” في برنامجها” “مذيعة الشارع” عندما سألته “إنت بتشتكي من إيه؟”فأجابها وهو يبكي “مراتي سابتني عشان مش عارفين نعيش..مش عارف أصرف عليها”، وأضاف المسن أنه يشتكي من غلاء المعيشة، وتابع:”نجيب زيت نجيب سمنة مش قادرين”.

وأكد المسن أن زوجته التي مضى على زواجه منها ثلاثون عاماً تركته وذهبت إلى منزل أهلها لأنه لم يعد قادراً على الإنفاق عليها، وأردف:” أنا من السيدة زينب كلنا بنكلم بعضنا بنشتكي من الغلاء”.

وهنا اقتربت سيدة من المذيعة وبدأت بنهرها قائلة لها:” بلدنا كويسة انتو تبع مين اللي جايين تبوظوا– تفسدوا- البلد واستدركت:”اللي تسمعوه بتنشروه برا”.

وأضافت السيدة المنفعلة:” انتي بتجيبي الناس اللي مش فاهمة حاجة وتسجلي معاهم” وارتفعت حدة النقاش بين السيدة والمذيعة قبل أن تقول لها السيدة انتو زبالة أصلاً، وعلّق الرجل المسن أن السيدة معذورة لأن لديها أكيد فلوس وعندها وارد مادي بتقول كده إنما اللي ما معهوش زي الناس كلها حالتهم غير” وعدّد لها المسن أسماء أحياء السيدة زينب وبولاق الدكرور والثابتية ومصر القديمة وكل الأحياء العشوائية دي -كما قال- جوعانة ما معهاش فلوس تاكل.

وبدأ السن بالبكاء وهو يودع المذيعة التي بدت في حيرة من أمرها وهي تحاول تهدئته قائلة له:” ما ينفعش تعيط ان شاء الله كل حاجة حتبقى زي الفل”.