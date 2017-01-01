قال الفنان المصري محمد رمضان، إن فيلمه الجديد في 2017 “جواب اعتقال” سيتناول قضية الإرهاب، مشيرًا لتمنياته بأن يوضح الفيلم الفئات الأكثر سهولة لاستقطابها وكيفية الحفاظ على شبابنا من الإرهاب.

وأضاف رمضان في لقاء تلفزيوني بقناة “صدى البلد” مساء أمس السبت :”في رمضان القادم سأقدم مسلسل ولاد الطيب مرزوق وايتو، وأنا أحب الجمهور يناديني باسم المسلسل لفترة محددة لحين تقديم مسلسل جديد، اللقب الذي اطمح له إن محمد رمضان ممثل شاطر وصادق، وأنا لم استفز من النقد لمسلسل أسطورة ولم أضايق ومفيش حد عكر صفو نجاحي، والوعي يجب أن يكون قبل النقد، قول كلام منطقي فلا يمكن أن تتهم أعمالي الفنية بالمسئولية عن جريمة قتل، فجمهوري لما بيقلدني بيقلدني بشكل مضحك”.

وتحدث الفنان محمد رمضان بعد ذلك عن تأثره بأغاني الفنان محمد منير، ومساندة منير له في مشواره الفني، لافتًا لحرصه على تقديم المشاهد الصعبة بنفسه في الأعمال الفنية حرصا على المصداقية.