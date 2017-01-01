توفى اليوم الأحد، مطران القدس الأب هيلاريون كابوتشي، في منفاه في العاصمة الإيطالية روما، عن عمر يناهز 94 عاماً.

ولد في مدينة حلب السورية عام 1922، وكان مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك في مدينة القدس منذ عام 1965. اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عام 1974، وحكم عليه بالسجن 12 عاماً، بدعوى “مشاركته في تهريب أسلحة للمقاومة”، ونُفي عن فلسطين عام 1978، إذ أفرج عنه بعد 4 سنوات من سجنه، وعاش في منفاه بمدينة روما حتى رحيله.

وكانت سفارة دولة فلسطين لدى الكرسي الرسولي (الفاتيكان)، قد نعت كابوتشي، كذلك نعاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واصفاً إياه بـ”المناضل الكبير”.

كذلك نعت الحكومة الفلسطينية الراحل، وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، “إن رحيل المطران كابوتشي ترك حزناً عميقاً في قلب كل فلسطيني، نظراً للسيرة النضالية الحافلة والمواقف الوطنية التي تمسّك بها المطران في دفاعه عن الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، إلى جانب مكانته وسمو منزلته الدينية”.