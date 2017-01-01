شنَّ الأكاديمي المصري أو ما يعرف بضابط اتصال 30 ينويو، يحيى القزاز، هجوما عنيفا على نظام الرئيس المصري داعيا لإسقاطه، بالإضافة لتحرير من “”، في إشارة إلى المملكة العربية ، وذلك على إثر إحالة الحكومة المصرية لاتفاقية “تيران وصنافير” إلى مجلس النواب لإقرارها.

 

وقال “القزاز” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: ” نكون أو لانكون..بعد ان اتضحت الرؤية وتعرت المؤخرات بلا خجل وبات النهب والعبث بمقدرات الوطن شيئا عاديا لدى العملاء والخونة الذين يتحكمون فيه”.

 

وأضاف قائلا: “صار عام 2017 عام الكينونة نكون أو لا نكون”، داعيا إلى “الخروج المنظم للدفاع عن كرامتنا وارضنا وازاحة الذى بحتلنا”.