كشف فادي فواز صديق النجم الراحل جورج مايكل أن وفاته لم تكن طبيعية، وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن جورج انتحر في الكريسماس بعد عدة محاولات فاشلة.

وأشار إلى أن أكثر ما كان يريده النجم في الفترة الأخيرة هو الموت، مضيفا أنه أحب جورج مايكل جدا وكان يلازمه تقريبا على مدار الساعة حسبما جاء في موقع mirror.

وذكر الموقع أن هذه “التغريدات” حذفت بعد نشرها بفترة قصيرة، لافتا إلى احتمالية أن يكون تمت قرصنة صفحة فادى خاصة وأن هذا الحساب تم إغلاقه مباشرة بعد حذف التغريدات ، مؤكدا أن هذا الحساب هو نفسه الذي استخدمه فادي ليعلن خبر وفاة جورج مايكل الأسبوع الماضي.

وأوضح الموقع أن هذا الكلام مجرد ادعاء حتى الآن، كما أن الشرطة لا تزال تحقق فى الأمر، مؤكدا أن الشرطة ستعلن السبب الحقيقي لوفاة جورج مايكل بمجرد التوصل إليه سواء كان انتحارا أو إصابته بأزمة قلبية حسبما تم الإعلان سابقا.