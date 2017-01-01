امتدادا لاستغلال العديد من الفنانين المصريين الذين يعانون من قلة المشاركة الفنية مما يضعهم تحت ضغط الابتزاز للقيام بأعمال فنية غريبة، استطاع منتجون عراقيون الوصول للفنان الشعبي المصري، شعبان عبد الرحيم الشهير بـ”شعبولا” بعد ركود سوقه الفني، واستغلاله في إطلاق أغنية جديدة يعرب فيها عن تأييده لميليشيات الحشد الشعبي الطائفية في العراق

وتحمل الأغنية الجديدة التي تم إطلاقها اسم “أنا عندي كلام كبير”، وهي من تأليف فاضل عباس العراقي، وألحان عبد الرحيم نفسه، وتوزيع علي صالح، ، وإخراج محمد جعفر، حيث كشفت حسابات تابعة لميليشيات الحشد على “تويتر” رصدتها “وطن” بأن إنتاج العمل تم من قبل التجمع العراقي العربي، وبالتنسيق مع تجمع أنصار ميليشيات الحشد الطائفي.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا عندي كلام كبير طالع من جوى قلبي..لو شفت ارهابي خطير هجيبلوا الحشد الشعبي..الشعب المصري كله بيحبك يا عراق..ما الناش دعوة بأوباما ولا حلف ولا اتفاق..اسأل على الحشد الشعبي على طول هتحبهم..جدعان يحموا بلدهم ويصونوا عرضهم”.

وكانت ميليشيات “الحشد الشعبي” في العراق قد بدات بالاستعانة بمجموعة من الفنانين العرب لاستخدامهم في حملتها الإعلامية، إذ تستغل هذه المليشيات الضخ المالي الكبير الذي تحصل عليه لاستقدام فنانين من مصر وبيروت وغيرهما.

ومن أجل التغطية على جرائم ارتكبتها تلك الميليشيات وكشفت عنها وسائل إعلام غربية وعربية، بدأت قوافل الفنانين تتوافد على العراق بدعم من مليشيات الحشد الشعبي التي تتكفل بنفقات سفرهم وإقامتهم، فضلاً عن مكافآت مالية لهم وصلت إلى 40 ألف دولار لكل فنان.

وسبق وأن وصل إلى العراق أربعة وفود فنية من لبنان، وسوريا، ووفدان من مصر، ضمت ممثلين وممثلات وشخصيات اجتماعية مرموقة. وأحيطت تلك الزيارات باهتمام بالغ من الإعلام المحلي في البلاد، حيث سبق وان وضم وفد من الفنانين المصريين : محمود الجندي، وحنان شوقي، وآثار الحكيم، والشيخ حسن الجنايني من علماء الأزهر.

من جانبهم، شنَّ العديد من متابعي “وطن” على صفحة “فيسبوك” هجوما شديدا على “شعبولا” مؤكدين على انه إنسان جاهل وتم استغلاله للقيام بهذا الفعل بهدف إيصال فكرة معينة إلى البسطاء من الشعب المصري.

وقالت “مريم محمد” تعليقا على فيديو الأغنية: ” جاهل وبيستخدموه للتأثير على الفئه من الشعب اللي بتسمعه وتردد كالأنعام زمن الرويبضه والسفهاء ربنا يرحمنا”.

أما “عادل معروف” فقد وصف “شعبولا” بالجاهل قائلا” هاد الزامل ،امي مايعرف الالف من الياء حتى هو يغني على الحشد تعرض بحال بحال زوامل حسين فهمي ومحمود الجندي ،كلهم زوامل قوادة لي عندو لفلوس”.

وعلق “خالد بك” قائلا: ” اصلا شعبولا مصنف كحلوف بري. ..خمر تحشيش وجهل بكل شيء”.

وقال “أكرم عرابي”: ” اذا هيك اشكال بتمثل مصر الكنانة فعلى الكنانة السلام”.

وعبر “محمد سعيد” عن رأيه قائلا: “شعبولا انسان ساذج .ولا يعرف ما هي العقيدة الشيعية“.