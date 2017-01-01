احتفلت النجمة برأس السنة في إمارة ، وكانت محط جدلٍ على الـ”سوشيال ميديا”، إذ إرتدت فستاناً مطرّزاً عليه رسم برج خليفة والمفرقعات النارية.

 

ورقصت على إيقاعات الموسيقى الخليجية وسط تصفيق الحاضرين، وقدّمت مجموعة أغنيات خاصة ومنوّعة.

 