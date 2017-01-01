احتفلت النجمة ميريام فارس برأس السنة في إمارة دبي، وكانت محط جدلٍ على الـ”سوشيال ميديا”، إذ إرتدت فستاناً مطرّزاً عليه رسم برج خليفة والمفرقعات النارية.

ورقصت على إيقاعات الموسيقى الخليجية وسط تصفيق الحاضرين، وقدّمت مجموعة أغنيات خاصة ومنوّعة.