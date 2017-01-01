شنَّ السياسي التونسي، محمد الهاشمي الحامدي، هجوما عنيفا على السعوديين واصفا إياهم بـ”الأعراب”، مستنكرا معايرة السعوديين لمصر بـ”الرز”.

وقال “الهاشمي” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” للأعراب الذين يمنون على #مصر الغالية ما يسمونه بأكياس الرز، أقول، هل مرت عليكم هذه الآية الكريمة: “قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى”؟”.

للأعراب الذين يمنون على #مصر الغالية ما يسمونه بأكياس الرز، أقول، هل مرت عليكم هذه الآية الكريمة: "قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى"؟ — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) January 1, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى متهما السعودية بأن كل همها من أخذ الجزيرتين هو التنسيق مع الكيان الإسرائيلي قائلا: ” أخشى أن تكون القيادة #السعودية حريصة على الجزيرتين لتوفير غطاء “الضرورة” للحوار والتنسيق المباشر مع حكومة نتنياهو حول أمن البحر الأحمر. #مصر”.

أخشى أن تكون القيادة #السعودية حريصة على الجزيرتين لتوفير غطاء "الضرورة" للحوار والتنسيق المباشر مع حكومة نتنياهو حول أمن البحر الأحمر.#مصر — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) January 1, 2017

وتابع في رده على أحد المتابعين الذي استنكر جحوده لمواقف السعودية: ” كنت أحلم، وواضح أنني كنت مخطئا، بتقديم النصح والمشورة للملك سلمان، بما يعزز مكانة #السعودية كمركز إشعاع روحي وثقافي وإعلامي لكنهم أضاعوني”.