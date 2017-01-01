شنَّ السياسي التونسي، محمد الهاشمي الحامدي، هجوما عنيفا على واصفا إياهم بـ””، مستنكرا معايرة لمصر بـ”الرز”.

 

وقال “الهاشمي” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” للأعراب الذين يمنون على # الغالية ما يسمونه بأكياس الرز، أقول، هل مرت عليكم هذه الآية الكريمة: “قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى”؟”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى متهما بأن كل همها من أخذ هو التنسيق مع قائلا: ” أخشى أن تكون القيادة #السعودية حريصة على لتوفير غطاء “الضرورة” للحوار والتنسيق المباشر مع حكومة حول أمن البحر الأحمر. #مصر”.

 

وتابع في رده على أحد المتابعين الذي استنكر جحوده لمواقف السعودية: ” كنت أحلم، وواضح أنني كنت مخطئا، بتقديم النصح والمشورة للملك ، بما يعزز مكانة #السعودية كمركز إشعاع روحي وثقافي وإعلامي لكنهم أضاعوني”.