شنّت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنّة، هجوماً حاداً على رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، بعد تصريحاته الأخيرة عن إعدام الرئيس العراقيّ الراحل صدام حسين.

وعلّقت “بن قنّة” قائلة: “الخِلْقة من الله.. ما قلنا شي.. لكن الفكر العفن اللي براسه و الحقد الطائفي اللي بقلبه من وين جايبه..”.

وكشف المالكي أنه هدد الاميركان الذين رفضوا تسليم صدام الى السلطات العراقية بأنه سيقتحم سجنه بقوة عسكرية ويأخذه عنوة، لتنفيذ حكم الإعدام.

وأضافت “بن قنّة”: “بمنتهى الحقارة المالكي يروي قصة إعدام صدام حسين .. وإصراره المطلق هو شخصيا على إعدامه صبيحة عيد الأضحى تحديدا دون سائر الأيام..”.

وذكرت الاعلامية الجزائرية أنّ “البليّة لا تخلو من الفكاهة، فالرجل يروي قصة تحديه للأمريكان .. قال: هددتهم اذا ماسلموني صدام في صبيحة العيد كنت سآخذ القوات المسلحة و اروح أتواجه معهم..”.