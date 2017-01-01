أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ، إن سيشهد، سقوط الإقليمية وتفككها.

 

وقال “السبهان” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” : “عام جديد وبإذن سوف يشهد سقوط محاور الشر الإقليمية وتفككها بعد أن حصدت مئات الألاف من أرواح الإبرياء (الشر والإرهاب سينقلب على أهله)”.

 

وعن مرور عامين على حكم العاهل السعودي الملك سلمان، قال “السبهان” : “عامان من الجهد والعمل الدؤوب في كل ، بناء داخلي، رؤيا اقتصادية ملهمه، جهود لوحدة والإسلامي (سلمان عزة وطن).

 

 

وتحتفل المملكة العربية ، اليوم الأحد، في الفاتح من كانون الثاني/يناير2017، بمرور الذكرى السنوية الثانية لتسلّم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  مقاليد الحكم في البلاد، خلفا للملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز.

 

 