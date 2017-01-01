أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، إن العام الجديد سيشهد، سقوط محاور الشر الإقليمية وتفككها.

وقال “السبهان” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” : “عام جديد وبإذن الله سوف يشهد سقوط محاور الشر الإقليمية وتفككها بعد أن حصدت مئات الألاف من أرواح الإبرياء (الشر والإرهاب سينقلب على أهله)”.

عام جديد وبإذن الله سوف يشهد سقوط محاورالشرالاقليمية وتفككها بعد ان حصدت مئات الألاف من ارواح الابرياء "الشر والارهاب سينقلب على أهلة " — ثامر السبهان (@thamersas) January 1, 2017

وعن مرور عامين على حكم العاهل السعودي الملك سلمان، قال “السبهان” : “عامان من الجهد والعمل الدؤوب في كل المحافل الدولية، بناء داخلي، رؤيا اقتصادية ملهمه، جهود لوحدة الصف العربي والإسلامي (سلمان عزة وطن).

عامان من الجهد والعمل الدؤوب في كل المحافل الدولية،بناء داخلي،رؤيا اقتصادية ملهمه،جهود لوحدة الصف العربي والاسلامي " سلمان عزة وطن " — ثامر السبهان (@thamersas) December 31, 2016

وتحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، في الفاتح من كانون الثاني/يناير2017، بمرور الذكرى السنوية الثانية لتسلّم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في البلاد، خلفا للملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز.