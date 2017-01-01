أحياناً قد نضطر لقضاء ساعات طويلة في المطار سواء لانتظار الرحلة أو لأي أسباب طارئة أخرى، وهو وقت قد يصبح غاية في الملل إذا لم تتوفر وسائل من شأنها التغلب عليها كتصفح الإنترنت.

وتقدم معظم المطارات حول العالم خدمة “الواي فاي” مجاناً من أجل راحة المسافرين، ومن أجل التيسير على المسافر في الحصول على كلمة المرور الخاصة بكل مطار تم إنشاء خريطة تفاعلية.

وبحسب موقع “Mashable” الأمريكي فإن الفضل في إنشاء هذه الخريطة يرجع إلى المدون أنيل بولات، حيث ابتكرها بطريقة يجعلها سهلة الاستخدام للمسافرين خلال فترة انتظارهم بالمطار.

ويعمل “بولات” على تحديث خطريته دورياً بوضع كلمات المرور لـ “الواي فاي” في جميع المطارات بالإضافة إلى مواقع عشرات المطارات حول العالم.