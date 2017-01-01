ربطت دراسات أجراها علماء متخصصون مؤخراً بين تعاطي مخدر الحشيش وارتفاع نسبة هرمون الأنوثة عند الرجال.

وكشف أنتوني يون الجراح التجميلي الأمريكي أن إدمان الحشيش يضرب التوازن الهرموني ما بين التستوستيرون والأستروجين مخففا من نسبة هرمون الذكورة لصالح ارتفاع نسبة هرمون الأنوثة.

وبحسب راديو “مونت كارلو” فإن التجارب العلمية التي تمت على الحيوانات بينت أن مخدر الحشيش يخفض منسوب هرمون الذكورة “التستوستيرون” وحجم الخصيتين ونوعية السائل المنوي، كما أن هذه التغيرات الفيزيولوجية قد تقترن بتغيرات على صعيد نمو الغدد الزهمية للثدي.

ويعتقد الخبراء أن تعاطي الحشيش يبلي الرجال بكبر حجم الثدي، حيث فجر “يون” مفاجأة أن العمليات الجراحية لتصغير الثدي المتضخم عند الرجال زادت خلال عام 2015 لتصل إلى 30 ألف عملية في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

وحتى الآن فإنه لم يثبت بعد الضرر الفعلي للحشيش على الثدي عند الرجال، إلا أنه من المعروف أن تدخين الماريجوانا يخفف مستويات هرمون التستوستيرون مما يؤدي إلى وقوع الذكور بمتلازمة التثدي Gynécomastie.