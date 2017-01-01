علقت الناشطة والمعارضة المصرية، آيات عرابي، على وقف برنامج الإعلامي الموالي للسيسي، إبراهيم عيسى، الذي كان يذاع على قناة “القاهرة والناس” فجأة.

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” شامتة في “عيسى”: “أولا مبروك يا هيما يا أمنجي يا مخبر يا بتاع أمن الدولة”، لافتة إلى أن الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “الشعب”، مجدي حسين المعتقل في سجون الانقلاب “فضح عمالة ابراهيم عيسى لأمن الدولة في مقال منشور بتاريخ 22 مايو 2014 بعد الانقلاب”.

وأضافت أن رجل الاعمال القبطي نجيب ساويرس “خرج من قضية تجسس موبينيل في عهد المجلس العسكري برشوة 6 مليار جنيه دفعها للمجلس العسكري الذي كان يرأسه الاومباشي طنطاوي الأب الروحي للأومباشي عجوة كما صرح الجاسوس الأردني وقتها”.

وعلقت على صفقة بيع “أون تي في” التي كانت مملوكة لساويرس قائلة: “لم يبع أون تي في للعبيط أبو هشيمة صبي العسكر، إلا بحسه الاقتصادي فهو يعلم أن مصر تسقط اقتصادياً”، موضحة أن ابراهيم عيسى “لا يساوي عند ساويرس ثمن نعل حذاء مقطوع ولن يحارب من أجله”.

واختتمت تدوينتها قائلة: “لا دولة ساويرس تنهار ولا يجزنون..الموضوع كله أن ابراهيم عيسى هو ذبابة يتم سحقها بعد ان ادى دوره”، مضيفة “احساس الشماتة في أمثالك رائع”.