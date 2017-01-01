تواجه النجمة مايا دياب دعوى في المحاكم المصرية تتهمها بالتحريض على الفسق والفجور. وبدأت النيابة في مصر التحقيق مع دياب، بتهمة التحريض على الفسق والفجور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم المحامي أحمد إمام ببلاغ ضد دياب بأنها في الفترة الأخيرة اعتادت على إطلاق التصريحات التي تحرض على الفسق والفجور، ونشر الرذيلة في المجتمع، كما تعمل على إثارة الشهوات والغرائز لمن يشاهدها.

وأضاف البلاغ أن دياب، عرضت فيديو لها على مواقع التواصل تحرض من خلاله على المساكنة والمعايشة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، كما تحرص خلال اطلالاتها في البرامج التليفزيونية، على سرد نكات إباحية، بقصد إثارة الشهوات والغرائز، وتتعمد نشر فيديوهات على مواقع التواصل تظهر فيها أجزاء كبيرة من جسدها عارية، بحسب البلاغ.