سَخِرَ حمد المزروعي الكاتب الاماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, من سكان قطاع غزة؛ نظراً لعدم احتفالهم برأس السنّة، كما في بلاده التي أنفقت الملايين على الألعاب النارية، التي أطلقت خلال الدقائق الأولى من دخول اعام الجديد 2017.

وكتب “المزروعي” على “تويتر” ساخراً: ” كم هي مسكينة #غزة …”. في إطار سلسلة تغريداتٍ نشرها افتخاراً بالاحتفالات التي شهدتها دبي الليلة الماضية.

ويبدو أن المزروعي تناسى وتجاهل أن سكان القطاع يعيشون منذ أكثر من 10 سنوات في حصار إسرائيلي مطبق، في ظل عدم توفر أدنى مقومات الحياة، كي يحتفلوا كما احتفل هوَ وعيال زايد ليلة رأس السنة.

ولأن تفكيره لا يرى الا النساء كتب المرزوعي: “تخيل العالم بدون #دبي تقريباً مثل الدنيا بدون حريم …”.

وأشار: “لن تتوقف دبي عن ادهاش العالم مستمرة رغم كل الفتاوي …”.

وليتذكر المزروعي وعيال زايد جميعاً أن الأموال التي أنفقوها على احتفالات لـ”إدهاش العالم” في ليلة الرأس السنة، لو أنفقوها على سكان غزة وضحايا الحروب في الوطن العربي لكان خيراً لهم.





