أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابات، بحبس الصحفية بقناة الجزيرة ريم قطب بسيوني جبارة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك فور وصولها من تركيا، وبحوزتها “طائرة تجسس”، وفقاً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن المتهمة عضوة في التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، مضيفة أن المتهمة تعمل في قناة الجزيرة القطرية، وأنه تم التحقيق معها في نيابة أمن الدولة.

واثار النبأ سخرية الناشطين على المواقع الإجتماعية وقال أحدهم: “ضبطوا الطائرة وهي تصور السيسي وهو يستحمى” وقال آخر: “ان الطائرة عبارة عن لعبة وهي متوفرة بكثرة في الأسواق الأوروبية والأمريكية للعامة ولا تعتبر طائرة تجسس ويلهو بها الكثير من الأطفال”.

وقبل أيام اعتقلت السلطات المصرية أيضاً محمود حسين، الصحفي بقناة الجزيرة، وأمرت النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببث “وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة، تستهدف إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة”، بحسب ما ذكرت في التحقيقات.

ويظهر ان أي عامل مصري يعمل مع قناة الجزيرة يتم تصنيفه تلقائيا انه من جماعة الإخوان مع العلم أن بعض نجوم السيسي اشتغلوا سابقا في القناة القطرية ومنهم أكبر مدافعة عن السيسي لميس الحديدي.