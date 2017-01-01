حذّر الدّاعية السعودية محمد العريفي، من خطورة ألعاب “البلايستيشن”، معتبراً أن الشخص فيها قد يصل لمرحلة إدمان بعواقب خطيرة.

وقال العريفي في سلسلة تغريدات على تويتر: “خطورة بعض ألعاب البلايستيشن ليست فقط أنها تمس الشريعة، وإنما تمس الجانب السلوكي والاجتماعي والصحي بل حتى الأمني! فتحتاج وقفة من أهل التخصص”.

خطورة بعض ألعاب البلايستيشن ليست فقط أنها تمس الشريعة،

وإنما تمس الجانب السلوكي والاجتماعي والصحي بل حتى الأمني !

فتحتاج وقفة من أهل التخصص — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ١ يناير، ٢٠١٧

وقال إنّ “الإدمان لا ينحصر في الدخان والمخدرات، فإن ألعاب (البلايستيشن ومثيلاتها) قد يصل فيها الشخص لمرحلة الإدمان ! وهذا الإدمان له عواقب خطيرة”.

الإدمان لا ينحصر في الدخان والمخدرات،

فإن ألعاب “البلايستيشن ومثيلاتها” قد يصل فيها الشخص لمرحلة الإدمان !

وهذا الإدمان له عواقب خطيرة — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ١ يناير، ٢٠١٧

وتابع: “قنابل، قتل، هدم لمنازل، اعتداء على حقوق الآخرين، كل هذا تقدمه بعض ألعاب البلايستيشن لأبنائنا، لو اخترعها مسلم لكان في قائمة الإرهاب!”.

قنابل

قتل

هدم لمنازل

اعتداء على حقوق الآخرين

كل هذا تقدمه بعض ألعاب البلايستيشن لأبنائنا، لو اخترعها مسلم لكان في قائمة الإرهاب! — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ١ يناير، ٢٠١٧

وأضاف العريفي منبهاً لمخاطر هذه الألعاب: “كثرة اللعب بالبلايستيشن تُعرض للإصابة بـ: العُزلة. العنف. التسرع. التشنج. آلام الظهر والرقبة. ضعف الذهن. فخفف من لعبك واستفد من وقتك”.