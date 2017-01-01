كشف الكاتب الصحفي السعودي، صالح الشيحي، عن أن أياما قليلة تفصل الممثل السعودي فايز المالكي عن دخول السجن، جراء قيامه بإعادة تغريد لتغريدة عابرة لأحد السعوديين الذي اشتكى حالة والدته على “تويتر”.

وقال “الشيحي” في مقال له نشرته صحيفة “الوطن” السعودية بعنوان: ” رتويت خلف القضبان”، إن إحدى المؤسسات الصحية قامت برفع قضية علىى “المالكي” لقيامه بإعادة تدوير -رتويت- لتغريدة كتبها أحد الأشخاص، ينتقد فيها التعامل الذي تواجهه والدته من المؤسسة الصحية، ويطالب بالتدخل لإنقاذها والوقوف معه.

وأضاف قائلا: “لا أدافع عن المالكي، لكن المشهد مؤلم. أتحدث بعيدا عن “فايز المالكي” الممثل، أو المنتج، أو مقدم البرامج، وبعيدا عن شخصية مناحي، حتى لا تختلط الأمور فيأتي من يتعامل مع هذه القضية بأدوات الناقد الفني.. نحن أمام قضية إنسانية لا علاقة لها بدوران الكاميرات ولا لغة المونتاج ولا إشارات الإخراج.”

ونقل الكاتب عن الفنان “فايز المالكي” قوله: “قمت بعمل رتويت لشخص صاحب معاناة، كان الهدف منها هو التحقق من معاناة الرجل والوقوف معه ومساعدته لا أكثر، لأجد نفسي في مواجهة مؤسسة حكومية تطالب بتطبيق نظام الجريمة المعلوماتية”.

يشار إلى ان الفنان فايز المالكي قد نذر حسابه عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” لمساعدة الناس المحتاجين والمرضى، حيث استطاع أن يخدم العديد ممن توجهوا إليه لمساعدتهم، كان آخرهم وافد باكستاني عرض كليتيه للبيع ليسدد دية أحد المتوفين نتيجة حادث سير، حيث تمكن المالكي من جمع مبلغ الدية قام بدفعها لأهل القتيل.